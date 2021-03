Covid, in America Latina superata la soglia dei 700mila morti (Di martedì 9 marzo 2021) Il bilancio dei morti provocati dal coronavirus in America Latina e nei Caraibi ha superato quota 700mila: è quanto risulta da un conteggio dell'agenzia di stampa Afp. Nel complesso, i 34 Paesi della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 9 marzo 2021) Il bilancio deiprovocati dal coronavirus ine nei Caraibi ha superato quota: è quanto risulta da un conteggio dell'agenzia di stampa Afp. Nel complesso, i 34 Paesi della ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid America Covid, in America Latina superata la soglia dei 700mila morti In Europa le vittime sono finora 876.511, in Nord America 547.986 e in Asia 259.925.

Vaccino Covid: Pfizer accusata di "bullizzare" i governi dell'America Latina ... la Pfizer è stata accusata di "bullizzare" i governi dell'America Latina nei negoziati per il vaccino Covid ed è arrivata addirittura a esigere da alcuni paesi che fornissero i loro beni sovrani, ...

Covid, Messico: oltre 190 mila i morti Agenzia ANSA USA con meno di 1'000 morti/giorno Gli Stati Uniti hanno registrato lunedì meno di 1’000 morti in un giorno provocati dal Covid-19: è la prima volta da quasi tre mesi e mezzo che il bilancio giornaliero delle vittime scende sotto quest ...

Covid, in America Latina superata la soglia dei 700mila morti Il bilancio dei morti provocati dal coronavirus in America Latina e nei Caraibi ha superato quota 700mila: è quanto risulta da un conteggio dell'agenzia di stampa Afp. Nel complesso, i 34 Paesi della ...

