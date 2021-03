Covid, il virologo: “Ecco come riconoscere le mascherine contraffatte” (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA – Da varie inchieste è emerso che molte mascherine, anche Ffp2, sono irregolari e non proteggono. Dopo un anno di pandemia, i cittadini sono ancora costretti a destreggiarsi per riconoscere quali sono inadatte e possono metterli a rischio. A fare chiarezza possono aiutare le indicazioni di Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano, intervistato dalla Dire. Leggi su dire (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA – Da varie inchieste è emerso che molte mascherine, anche Ffp2, sono irregolari e non proteggono. Dopo un anno di pandemia, i cittadini sono ancora costretti a destreggiarsi per riconoscere quali sono inadatte e possono metterli a rischio. A fare chiarezza possono aiutare le indicazioni di Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano, intervistato dalla Dire.

Advertising

borghi_claudio : Vogliamo guardare un po' di dati sul covid? Perchè qui siamo alle solite, i 'contagi fuori controllo' presi come da… - positanonews : #Copertina #Covid #Cronaca Il virologo Andrea Crisanti: “Un lockdown nazionale sfinirebbe la popolazione” - babetta123 : Per Nature la gestione it.del COVID non è stata esente da colpe anche 'grazie a un Cts che agisce in campi in cui n… - alteaxz : RT @RadioSavana: Luc Montagnier, medico, biologo e virologo francese, premio Nobel per la medicina nel 2008, non farà vaccino Covid: 'Gli a… - Santippe2 : RT @ImolaOggi: Covid, la prestigiosa rivista Nature: disastro Comitato scientifico, errori su errori. Nel comitato scientifico non c'è nean… -