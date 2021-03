Covid, il vaccino Sputnik sarà prodotto anche in Italia (Di martedì 9 marzo 2021) Il vaccino russo contro il Covid, lo Sputnik V, sarà prodotto anche in Italia a partire dal prossimo mese di luglio. La nota della Camera di Commercio Italo-Russa. A partire dalla prossima estate (realisticamente giugno o più probabilmente luglio), il vaccino russo contro il Covid, lo Sputnik V, sarà prodotto anche in Italia. Una notizia che potrebbe segnare una nuova svolta nella campagna vaccinale. Covid, il vaccino russo Sputnik sarà prodotto anche in Italia “Firmato il primo accordo in Europa tra il fondo governativo russo ... Leggi su newsmondo (Di martedì 9 marzo 2021) Ilrusso contro il, loV,ina partire dal prossimo mese di luglio. La nota della Camera di Commercio Italo-Russa. A partire dalla prossima estate (realisticamente giugno o più probabilmente luglio), ilrusso contro il, loV,in. Una notizia che potrebbe segnare una nuova svolta nella campagna vaccinale., ilrussoin“Firmato il primo accordo in Europa tra il fondo governativo russo ...

Advertising

SkyTG24 : Quando Mi Vaccino? Qui trovate il calcolatore che stima la possibile data di #vaccinazione ??… - Agenzia_Ansa : Via libera del ministero della Salute all'utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca anche nei soggetti sopra i… - RobertoBurioni : Sono sicuri i vaccini contro COVID-19 durante la gravidanza? Possono influire sulla fertilità? ' I dati finora sug… - Gandalf1948 : RT @Adri19510: COME MAI I MEDIA ITALIANI PARLANO SOLO DI FARSI VACCINARE, DI SITUAZIONE GIORNALIERA COVID, MA NON PARLANO PIÙ DI IMMIGRAZIO… - razorblack66 : RT @Adri19510: COME MAI I MEDIA ITALIANI PARLANO SOLO DI FARSI VACCINARE, DI SITUAZIONE GIORNALIERA COVID, MA NON PARLANO PIÙ DI IMMIGRAZIO… -