Covid | il primario Nava | «Tragedia continua ma la rimuoviamo | ora perdiamo i malati più in fretta»

Corriere : Il primario: «La tragedia continua, ma l’abbiamo rimossa. E invece ora perdiamo i mala... - Corriere : «Oggi il malato ti scappa in un tempo molto più veloce. Un giorno ha parametri da dimissione, quello seguente viene… - PantAzul : RT @micheledalai: Una delle interviste più belle, umane e dolorose che abbia letto in quest’anno orribile. Il primario del Sant'Orsola: «L… - rosydandrea1 : RT @SanitaInf: Covid, il primario di cardiologia del Sacco: «Nella terza ondata su 100 nuovi casi, 99 per stupidità» - infoitinterno : Covid, primario ospedale Chiari: “Il 60-70% dei ricoverati ha la variante inglese” -

'Dobbiamo provare ancora a governare la curva' dei contagi da- 19 'in un momento in cui le ... A temere 'che le misure adottate' con il nuovo Dpcm 'non bastino' è anche Massimo Galli ,...Il fatto ha innescato la dura presa di posizione di Massimo Andreoni ,di Malattie ... Le Sardine a Roma nonostante i divieti anti“L’unica soluzione per limitare i contagi che in questi giorni stanno rapidamente aumentando è un lockdown totale, almeno fino a Pasqua. Per questo chiedo al Governo di applicare misure più restrittiv ...A Perugia il Covid si è portato via il pediatra Pietro Donnini . Pucci, nome familiare per tutti coloro che lo conoscevano, aveva da poco ...