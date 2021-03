Covid | il Presidente Sergio Mattarella si è vaccinato allo Spallanzani

Advertising

robertapinotti : Il Presidente #Mattarella aveva dichiarato che si sarebbe vaccinato contro il #Covid dopo le categorie più a rischi… - ilriformista : L’ex Presidente Conte è stato reticente sui morti per covid-19. È venuto meno al dovere di fornire risposte sulla n… - Agenzia_Ansa : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è sottoposto questa mattina alla vaccinazione anti-covid nell'I… - graalba : RT @Agenzia_Ansa: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è sottoposto questa mattina alla vaccinazione anti-covid nell'Istitut… - NLinAzione : RT @MatteoRichetti: Il Presidente #Mattarella si è appena vaccinato contro il #Covid. L’ha fatto, come aveva annunciato, dopo le categorie… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Presidente

Ildella Repubblica, Sergio Mattarella, si è sottoposto questa mattina alla vaccinazione anti -all'Istituto Spallanzani. Al capo dello Stato, a quanto si apprende, è stata somministrata ...Una situazione, aggravata anche dalla pandemia di- 19 ancora in corso e unica a livello ... come ha ribadito il, Matteo Piovella. 'L'oculistica vive una situazione molto penalizzante -...Anche il Presidente Sergio Mattarella (79 anni), essendo in corso a Roma la campagna di vaccinazione per coloro che sono nati negli anni 1941 e precedenti, si è sottoposto questa ...Al presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato somministrato questa mattina il vaccino contro il Covid-19, all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. La somministrazione fa parte della campag ...