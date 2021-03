Covid, il governo pensa a ‘super zona rossa’: 3 settimane di lockdown duro e vaccinazioni di massa (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUna zona rossa nazionale di 2/3 settimane. Restrizioni dure per frenare la crescita della diffusione del virus e procedere – contestualmente – a una vaccinazione di massa. Questa l’ipotesi al vaglio del Cts e del governo nelle ultime ore. Quella che è stata definita una ‘super zona rossa’ dovrebbe essere l’anticamera di una riapertura generalizzata in un contesto – si spera – a quel punto completamente diverso. Le nuove regole del lockdown duro sono allo studio dopo l’istanza di Palazzo Chigi al Cts in cui, chiedendo una riunione e un documento per oggi, si sottolinea «il progressivo mutamento del quadro epidemiologico». Il report 42 del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità e del ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUnarossa nazionale di 2/3. Restrizioni dure per frenare la crescita della diffusione del virus e procedere – contestualmente – a una vaccinazione di. Questa l’ipotesi al vaglio del Cts e delnelle ultime ore. Quella che è stata definita unadovrebbe essere l’anticamera di una riapertura generalizzata in un contesto – si spera – a quel punto completamente diverso. Le nuove regole delsono allo studio dopo l’istanza di Palazzo Chigi al Cts in cui, chiedendo una riunione e un documento per oggi, si sottolinea «il progressivo mutamento del quadro epidemiologico». Il report 42 del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità e del ...

