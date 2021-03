Covid, il Cts al governo: valutare zona rossa nel weekend e accelerare vaccinazioni (Di martedì 9 marzo 2021) L'esecutivo ha chiesto al Comitato tecnico-scientifico di valutare ulteriori misure restrittive a fronte dell'aumento dei contagi causato dalle varianti. Dagli esperti arriva l'indicazione di rafforzare le misure per le zone gialle, zone rosse locali con misure più stringenti e severe e chiusure nei fine settimana, ma anche di rafforzare la campagna vaccinale Leggi su tg24.sky (Di martedì 9 marzo 2021) L'esecutivo ha chiesto al Comitato tecnico-scientifico diulteriori misure restrittive a fronte dell'aumento dei contagi causato dalle varianti. Dagli esperti arriva l'indicazione di rafforzare le misure per le zone gialle, zone rosse locali con misure più stringenti e severe e chiusure nei fine settimana, ma anche di rafforzare la campagna vaccinale

