Covid, governo verso la linea dura. Nuove restrizioni "già dal prossimo weekend", saltano le riaperture previste (Di martedì 9 marzo 2021) Nuova e più energica stretta in arrivo dopo l'ultimo Dpcm emanato il 6 marzo e in vigore fino al 6 aprile. A imporlo l'avanzata della pandemia e il numero sempre più alto nel rapporto tra tamponi e nuovi positivi, ieri sopra al 7%. Numeri che non si vedevano da settimane e che innescano la preoccupazione dell'esecutivo guidato da Mario Draghi. Proprio ieri, ma margine del messaggio per la giornata internazionale della donna, il presidente del consiglio aveva spiegato: "Ci troviamo di fronte ad un nuovo peggioramento dell'emergenza sanitaria, ognuno deve fare la propria parte per contenere la diffusione del virus. Soprattutto il governo deve fare la sua e ogni giorno deve cercare di fare di più". La pandemia, ha poi sottolineato "non è ancora sconfitta, ma con l'accelerazione del piano dei vaccini si intravede una via d'uscita non lontana". La decisione ...

