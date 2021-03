Covid, Galli: “La chiusura delle scuole è inevitabile. Non sono mai state un ambito sicuro” (Di martedì 9 marzo 2021) Massimo Galli torna a parlare di scuola e Covid e ribadisce che la chiusura delle scuole è ormai inevitabile alla luce dei nuovi casi di contagi Covid che negli ultimi giorni ha allarmato anche gli esperti del Cts. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 9 marzo 2021) Massimotorna a parlare di scuola ee ribadisce che laè ormaialla luce dei nuovi casi di contagiche negli ultimi giorni ha allarmato anche gli esperti del Cts. L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Galli su La7: “Ora le chiacchiere stanno a zero, come avrebbe dovuto imparare qualche politico. La terza ond… - Adnkronos : #Covid, @MassimoGalli51: '#Terzaondata è già partita' - Corriere : Galli: «Detto con la morte nel cuore, la chiusura delle scuole è inevitabile» - antonello_fresu : RT @orizzontescuola: Covid, Galli: “La chiusura delle scuole è inevitabile. Non sono mai state un ambito sicuro” - gisantucci : RT @Corriere: Galli: «Detto con la morte nel cuore, la chiusura delle scuole è inevitabile» -