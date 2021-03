Covid, focolai, Rt e ospedali sotto stress: perché la Lombardia rischia la zona rossa (Di martedì 9 marzo 2021) Emergenza a Brescia: 580 casi ogni 100 mila abitanti. Resiste Milano. L’indice di trasmissione regionale oltre l’1,25. Rianimazioni, oltre 100 ricoveri in più in 7 giorni Leggi su corriere (Di martedì 9 marzo 2021) Emergenza a Brescia: 580 casi ogni 100 mila abitanti. Resiste Milano. L’indice di trasmissione regionale oltre l’1,25. Rianimazioni, oltre 100 ricoveri in più in 7 giorni

Advertising

ultima_ora : RT @ultimenotizie: “Con il Covid non esiste la diagnosi certa. Nella primavera del 2020 c’erano focolai più grandi. Adesso invece abbiamo… - Ecate31 : RT @FranceskoNew: Tra l'altro, in @La_Calabria la situazione, con focolai in varie scuole e già esplosa, in pochi giorni, in alcuni comuni,… - Alessandro_Flaj : ma secondo voi (almeno i 3 o 4 che mi leggono); ma sono un 'negazionista' se condivido questo che ho trovato nel we… - CorriereAlpi : A due positività dalla chiusura: salve le scuole bellunesi. Nuovi focolai in Agordino - ultimenotizie : “Con il Covid non esiste la diagnosi certa. Nella primavera del 2020 c’erano focolai più grandi. Adesso invece abb… -