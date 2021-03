Covid: Fnopi, investendo su infermieri 75% italiani vaccinati in 1,5-3 mesi (Di martedì 9 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 9 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

advgiornalista : RT @AssoCare: 8 marzo 2021: un augurio alle infermiere per il loro doppio impegno, sul lavoro al tempo di Covid e nella famiglia. Il 2020,… - AssoCare : 8 marzo 2021: un augurio alle infermiere per il loro doppio impegno, sul lavoro al tempo di Covid e nella famiglia.… - AssoCare : 8 marzo 2021: un augurio alle infermiere per il loro doppio impegno, sul lavoro al tempo di Covid e nella famiglia.… - paolodelbufalo1 : RT @FNInfermieri: A seguito delle numerose richieste pervenute, si chiarisce che la polizza professionale messa a disposizione in convenzio… - 88cc4ccffae5467 : RT @FNInfermieri: A seguito delle numerose richieste pervenute, si chiarisce che la polizza professionale messa a disposizione in convenzio… -