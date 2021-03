Covid: Fico, 'Agenda 2030 occasione irripetibile per nuovo modello sviluppo' (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "La crisi ha inciso negativamente sul capitale economico, umano e sociale. Ha infatti ridotto la capacità produttiva, gli investimenti, i redditi. Ha inciso su disoccupazione e sottoccupazione, nonché su scuola, università ed attività formative. E ha ridotto tutte le forme di interazione e relazione. Ancor di più davanti a questa situazione, l'attuazione della Agenda 2030 è un'occasione irripetibile per rilanciare in modo stabile e su nuove basi il nostro modello di sviluppo, prendendo atto dell'insostenibilità e della iniquità di quello attuale sul piano ambientale, economico e sociale". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, intervenendo alla rapporto annuale dell'Asvis (Alleanza italiana per lo sviluppo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "La crisi ha inciso negativamente sul capitale economico, umano e sociale. Ha infatti ridotto la capacità produttiva, gli investimenti, i redditi. Ha inciso su disoccupazione e sottoccupazione, nonché su scuola, università ed attività formative. E ha ridotto tutte le forme di interazione e relazione. Ancor di più davanti a questa situazione, l'attuazione dellaè un'per rilanciare in modo stabile e su nuove basi il nostrodi, prendendo atto dell'insostenibilità e della iniquità di quello attuale sul piano ambientale, economico e sociale". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto, intervenendo alla rapporto annuale dell'Asvis (Alleanza italiana per lo...

Advertising

bigg_er1984 : RT @NaziChampagne: Il lockdown è la foglia di fico sui fallimenti di un'intera classe politica allineata ai dettami di Bruxelles. Non c'ent… - lallero87 : RT @NaziChampagne: Il lockdown è la foglia di fico sui fallimenti di un'intera classe politica allineata ai dettami di Bruxelles. Non c'ent… - GgvfLucien : RT @NaziChampagne: Il lockdown è la foglia di fico sui fallimenti di un'intera classe politica allineata ai dettami di Bruxelles. Non c'ent… - Shinobig_ : RT @NaziChampagne: Il lockdown è la foglia di fico sui fallimenti di un'intera classe politica allineata ai dettami di Bruxelles. Non c'ent… - antbar12 : RT @NaziChampagne: Il lockdown è la foglia di fico sui fallimenti di un'intera classe politica allineata ai dettami di Bruxelles. Non c'ent… -