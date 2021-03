Covid Emilia, 2.429 nuovi contagi e 44 morti: bollettino (Di martedì 9 marzo 2021) Sono 2.429 i nuovi contagi in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, martedì 9 marzo. Registrati inoltre altri 44 morti. 43.575 i tamponi fatti, per una media di positivi sui test del 5,5%. Bologna da sola conta il 50% dei nuovi contagi e dei nuovi morti. Il bilancio lo fa l’assessore alle Politiche della salute, Raffaele Donini, con un’informativa in Assemblea legislativa che delinea anche la situazione critica negli ospedali: “I ricoveri sono aumentati – spiega – altri 21 sono i pazienti ricoverati in terapia intensiva e +84 quelli nei reparti Covid”. In tutto, i malati di Covid attuali sono 57.018, con un età media di 41 anni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 marzo 2021) Sono 2.429 iinRomagna secondo ildi oggi, martedì 9 marzo. Registrati inoltre altri 44. 43.575 i tamponi fatti, per una media di positivi sui test del 5,5%. Bologna da sola conta il 50% deie dei. Il bilancio lo fa l’assessore alle Politiche della salute, Raffaele Donini, con un’informativa in Assemblea legislativa che delinea anche la situazione critica negli ospedali: “I ricoveri sono aumentati – spiega – altri 21 sono i pazienti ricoverati in terapia intensiva e +84 quelli nei reparti”. In tutto, i malati diattuali sono 57.018, con un età media di 41 anni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

