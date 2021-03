Covid, dopo il sindaco di Maddaloni anche il vice risulta positivo (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMaddaloni (Ce) – sindaco e vice-sindaco contagiati dal Covid: accade a Maddaloni, comune del Casertano di quasi 38mila abitanti dove il numero di persone positive cresce da giorni, ed oggi è vicino ai 400 casi. Già il 3 marzo era emersa la positività al Covid del primo cittadino Andrea De Filippo, attualmente in quarantena a casa, dove è in buone condizioni. La guida dell’ente era stata così presa dal suo vice Luigi Bove, che però oggi ha scoperto di essere positivo. “Questo subdolo virus ha colpito anche me – ha scritto l’amministratore locale su facebook – sono in isolamento obbligatorio e ringraziando Iddio non ho particolari sintomi. Ho cercato in questo anno di continuare ad adempiere ai ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) –contagiati dal: accade a, comune del Casertano di quasi 38mila abitanti dove il numero di persone positive cresce da giorni, ed oggi è vicino ai 400 casi. Già il 3 marzo era emersa la positività aldel primo cittadino Andrea De Filippo, attualmente in quarantena a casa, dove è in buone condizioni. La guida dell’ente era stata così presa dal suoLuigi Bove, che però oggi ha scoperto di essere. “Questo subdolo virus ha colpitome – ha scritto l’amministratore locale su facebook – sono in isolamento obbligatorio e ringraziando Iddio non ho particolari sintomi. Ho cercato in questo anno di continuare ad adempiere ai ...

