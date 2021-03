Covid | Decaro Anci | “Possibile stretta a Pasqua”

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 9 marzo 2021) Lockdown nei weekend? “La cabina della regia non ce lo ha ancora comunicato, credo stiano ragionando col Cts. Immagino, ma è una mia supposizione fatta in analogia col periodo natalizio, che nel periodo dici potrebbe essere qualche, per evitare di far spostare le persone durante le feste, facendo aumentare i contagi in un momento in cui la variante L'articolo .