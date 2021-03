Covid, de Magistris: “A Napoli ospedali allo stremo” (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto”Gli ospedali cittadini sono allo stremo. La situazione a Napoli e in Campania è molto complicata”. Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a Tagadà su La7. ”Se si guardano le schede grafiche – ha aggiunto – sembra che la situazione sia sotto controllo ma invece la pressione è altissima soprattutto sugli ospedali più attrezzati. Il tema dei posti letto di terapia intensiva sulla carta è un discorso annoso che va avanti da un anno”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto”Glicittadini sono. La situazione ae in Campania è molto complicata”. Così il sindaco di, Luigi de, a Tagadà su La7. ”Se si guardano le schede grafiche – ha aggiunto – sembra che la situazione sia sotto controllo ma invece la pressione è altissima soprattutto suglipiù attrezzati. Il tema dei posti letto di terapia intensiva sulla carta è un discorso annoso che va avanti da un anno”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

