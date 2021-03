Covid | Crisanti | “Serve piano chiaro e preciso che sia l’ultimo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 9 marzo 2021) “Penso che il provvedimento sul tavolo del Cts”, il Comitato tecnico scientifico per l’emergenza-19 che si riunisce oggi per indicare nuove restrizioni dettate dalla drammatica emergenza coronavirus, “vada nella direzione giusta: cercare di spegnere la trasmissione” del coronavirus Sars-CoV-2 “e di vaccinare più persone possibili”. Però “è improponibile un lockdown che poi si ripropone con un altri lockdown. Ci vuole unche sia, e perché sianon basta il lockdown e non bastano i vaccini”. Lo ha spiegato ad ‘Agorà’ su Rai3 Andrea, direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di microbiologia dell’ateneo cittadino. “L’agenda quest’anno l’ha dettata il virus – ...