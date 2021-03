Covid contagi oggi in Italia, bollettino regioni: 9 marzo (Di martedì 9 marzo 2021) Dalle regioni Italiane il bollettino dei contagi da coronavirus di martedì 9 marzo. Nell’anniversario del lockdown nazionale, in arrivo una nuova stretta con ritocchi al nuovo Dpcm per abbassare la curva dei contagi da Covid 19 che si è impennata anche a causa delle varianti del virus. Tra le ipotesi: lockdown nei weekend, coprifuoco anticipato e un aumento delle zone rosse. Sono 2.429 i nuovi contagi in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, martedì 9 marzo. Registrati inoltre altri 44 morti. 43.575 i tamponi fatti, per una media di positivi sui test del 5,5%. Bologna da sola conta il 50% dei nuovi contagi e dei nuovi morti. Il bilancio lo fa l’assessore alle Politiche della ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 marzo 2021) Dallene ildeida coronavirus di martedì 9. Nell’anniversario del lockdown nazionale, in arrivo una nuova stretta con ritocchi al nuovo Dpcm per abbassare la curva deida19 che si è impennata anche a causa delle varianti del virus. Tra le ipotesi: lockdown nei weekend, coprifuoco anticipato e un aumento delle zone rosse. Sono 2.429 i nuoviin Emilia Romagna secondo ildi, martedì 9. Registrati inoltre altri 44 morti. 43.575 i tamponi fatti, per una media di positivi sui test del 5,5%. Bologna da sola conta il 50% dei nuovie dei nuovi morti. Il bilancio lo fa l’assessore alle Politiche della ...

