Covid | Commercialisti | “Categoria esposta | subito piano vaccini”

(Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – “Chiediamo al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, l’inserimento prioritario deiper le prenotazioni vaccinali, alla stregua di altre categorie professionali, classificando il rischio pendente alla pari di quello previsto per altre categorie già invitate a fruire del vaccino. Ricordiamo infatti che i, fin dai primissimi giorni della pandemia, sono stati al costante servizio di tutti i contribuenti (imprese e persone fisiche), tanto che lafu inclusa nel Dpcm 22 marzo 2020 tra i servizi essenziali, come tra l’altro già riconosciuto con l’attuazione delSocio-Economico della Regione Campania”. Questo l’appello dei presidenti degli Ordini dei dottorie degli esperti contabili della Campania: Francesco Tedesco ...

Advertising

JaGcomunication : COVID - Campagna vaccini, i Commercialisti della Campania scrivono al Presidente De Luca - iISud24 : Covid-19, l’appello dei commercialisti: «Siamo esposti, subito un piano vaccini» #9marzo #Coviditalia… - larampait : #Covid, #Odcec campani: '#Commercialisti esposti, subito un piano #vaccini' - salernotoday : Covid-19, i commercialisti scrivono a De Luca: 'Vogliamo essere vaccinati anche noi' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Campagna vaccini, i Commercialisti della Campania scrivono al Presidente De Luca -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Commercialisti

In una lettera indirizzata al presidente della Regione Campania i vertici dei... aumentando il rischio di contagio da viruse le varianti in circolazione". Ribadendo la ferma ...In una lettera indirizzata al presidente della Regione Campania i vertici dei... aumentando il rischio di contagio da viruse le varianti in circolazione". Ribadendo la ferma ...(Teleborsa) - Chiediamo al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, l'inserimento prioritario dei commercialisti per le prenotazioni vaccinali, alla stregua di altre ...NAPOLI - “Chiediamo al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, l’inserimento prioritario dei commercialisti per ...