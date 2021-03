Covid: banchi e sedie da aula a casa per alunni nel Napoletano (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI bimbi non possono andare a scuola, allora sarà la scuola ad andare dai bimbi: è questo il senso dell’iniziativa dell’associazione “Gulliver è in viaggio” che, in collaborazione con l’osservatorio “La Battaglia di Andrea” porterà a casa degli alunni che ricadono nell’area nord di Napoli il banchetto e la sediolina che avevano a disposizione in classe. Una maniera, viene sottolineato, “per farli sentire a scuola malgrado siano in didattica a distanza”. L’iniziativa, che vede anche la collaborazione del 38esimo circolo didattico “Giuseppe Quadrati” di Napoli consentirà di donare ai piccoli banchi e sedie in disuso anche grazie al coinvolgimento di decine di volontari. Le attrezzature destinate alla consegna saranno depositate negli spazi messi a disposizione da padre Ciro Nazzaro, parroco ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI bimbi non possono andare a scuola, allora sarà la scuola ad andare dai bimbi: è questo il senso dell’iniziativa dell’associazione “Gulliver è in viaggio” che, in collaborazione con l’osservatorio “La Battaglia di Andrea” porterà adegliche ricadono nell’area nord di Napoli il banchetto e la sediolina che avevano a disposizione in classe. Una maniera, viene sottolineato, “per farli sentire a scuola malgrado siano in didattica a distanza”. L’iniziativa, che vede anche la collaborazione del 38esimo circolo didattico “Giuseppe Quadrati” di Napoli consentirà di donare ai piccoliin disuso anche grazie al coinvolgimento di decine di volontari. Le attrezzature destinate alla consegna saranno depositate negli spazi messi a disposizione da padre Ciro Nazzaro, parroco ...

