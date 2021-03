Covid, Asl Napoli: “Sanitario positivo dopo vaccino? Faremo indagine epidemiologica” (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ci sarà il tracciamento attraverso l’indagine epidemiologica per un approfondimento, per capire come mai il vaccinato si sia positivizzato”. Lo dice a LaPresse, Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro, commentando la notizia del giovane Sanitario, che si era sottoposto al vaccino anti-Covid a gennaio e oggi ha ricevuto la comunicazione della positività al tampone molecolare eseguito ieri presso la sede Asl del Frullone. “Faremo dei nostri approfondimenti – ribadisce Verdoliva – con l’Unità operativa epidemiologica”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Ci sarà il tracciamento attraverso l’per un approfondimento, per capire come mai il vaccinato si sia positivizzato”. Lo dice a LaPresse, Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl1 Centro, commentando la notizia del giovane, che si era sottoposto alanti-a gennaio e oggi ha ricevuto la comunicazione della positività al tampone molecolare eseguito ieri presso la sede Asl del Frullone. “dei nostri approfondimenti – ribadisce Verdoliva – con l’Unità operativa”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

repubblica : Covid, inchiesta della procura di Pescara sui contagi: indagati i vertici della Asl per epidemia colposa e abuso d'… - anteprima24 : ** #Covid, Asl #Napoli: 'Sanitario positivo dopo vaccino? Faremo indagine epidemiologica' **… - lanzillottaserg : In 15 si sono autocertificati operatori sanitari per ricevere il vaccino anti-Covid: denunciati dall’Asl di Ivrea… - CinqueRighe : ENTI - Maria Morgante, ASL: 130 contagi COVID 13 Avella 10 Avellino 12 Calitri - - solops : In 15 si sono autocertificati operatori sanitari per ricevere il vaccino anti-Covid: denunciati dall’Asl di Ivrea -