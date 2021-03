Covid: Adienne Srl produrrà lo Sputnik in Italia (Di martedì 9 marzo 2021) Siglato l’accordo per produrre il vaccino Sputnik in Italia da luglio: Adienne Srl ha firmato il primo contratto europeo per la produzione locale del farmaco “Negli ultimi mesi del 2020, l’impresa Italiana associata Adienne Srl, parte della multinazionale Adienne Pharma&Biotech fondata e presieduta da Antonio Francesco Di Naro, con il supporto della Camera di Commercio Italo-Russa, ha… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 9 marzo 2021) Siglato l’accordo per produrre il vaccinoinda luglio:Srl ha firmato il primo contratto europeo per la produzione locale del farmaco “Negli ultimi mesi del 2020, l’impresana associataSrl, parte della multinazionalePharma&Biotech fondata e presieduta da Antonio Francesco Di Naro, con il supporto della Camera di Commercio Italo-Russa, ha… L'articolo Corriere Nazionale.

