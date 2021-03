Covid-19 | vaccino Sputnik V verrà prodotto in Italia E’ il primo contratto in Ue

(Di martedì 9 marzo 2021) Firmato ilaccordo in Europa tra il fondo governativo russo e la società ADIENNE Pharma&Biotech per la produzione indelV. Lo fa sapere la Camera di Commercio italo-Russa (CCIR) che, con lo scopo di contribuire allo sviluppo della collaborazione economica, commerciale, tecnica, giuridica, scientifica e culturale tra l`e la Federazione Russa, già dal mese di ottobre 2020, con il supporto dell`Ambasciatana a Mosca, ha promosso incontri tra impresene ed europee con le controparti istituzionali russe per verificare le opportunità in termini di cooperazione relative alla produzione delrussoV in.Negli ultimi mesi del 2020, l`impresa ...

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è sottoposto - in linea con altri cittadini della sua età (ha 79 anni) - oggi alanti. Il capo dello Stato si è recato intorno alle 12 all'ospedale Spallanzani e gli è stata somministrata una dose di Moderna. Prima di lasciare il centro ospedaliero Mattarella ha ...Leggi Anche, arrivate a San Marino le prime 7500 dosi di Sputnik: è tutto pronto per l'avvio della campagna vaccinale In Italia un primo giudizio favorevole a Sputnik è arrivato dallo ...In seguito alla circolare del ministero della Salute che ha esteso l’utilizzo del vaccino AstraZeneca agli over 65, la Regione Lazio dopo aver bloccato le prenotazioni già in programma per i 65enni ha ..."Con la progressione nell'approvvigionamento dei vaccini si tratterà di resistere poche altre settimane, non necessariamente con un lockdown ...