Covid-19, Toscana: 1001 nuovi casi su 23.724 test (Di martedì 9 marzo 2021) Nuovo bollettino mattutino del Presidente Giani. I nuovi casi registrati in Toscana sono1.001 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 9 marzo 2021) Nuovo bollettino mattutino del Presidente Giani. Iregistrati insono1.001 L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, l'imam di Firenze pronto ad aprire le porte della moschea per le vaccinazioni: 'Uniti nella lotta al virus'… - opentoscana : #Scuolesicure: il progetto per restituire alle scuole la priorità necessaria con #screening gratuiti e a campione e… - lun_pizeta : @ilriformista Dispiace molto, e pensare che forse forse se faceva il vaccino nn prendeva il covid? A oggi le patolo… - SIENANEWS : Vaccini anti-covid: lo Sputnik V sarà prodotto in Italia, siamo i primi nell'Unione Europea.... - tvprato : Covid, altri mille casi in Toscana: cala al 4,2% il tasso di positivi -