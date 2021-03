Covid-19 | bollettino del 9 marzo | 19 749 contagiati e 376 deceduti

(Di martedì 9 marzo 2021)-19, ecco il nuovomedico fornito dalla Protezione Civile:-19,di martedì 9• 19.749• 376 morti • 12.999 guariti +56 terapie intensive +562 ricoveri 345.336 tamponi Tasso di positività: 5,7% (-1,8%) 5.668.373 dosi di vaccino somministrate in totale L'articolo proviene da Inews.it.

Open_gol : Oggi Mattarella, 79 anni, andrà a vaccinarsi allo Spallanzani di Roma. Ieri la riunione con Draghi, Speranza, Figli… - Adnkronos : ?? #Covid #EmiliaRomagna, 2.429 nuovi contagi e 44 morti: bollettino - SkyTG24 : Covid Lombardia, A Brescia terapie intensive sature al 90%. DIRETTA - LaPresse_news : Il nuovo bollettino: 19.749 nuovi casi e 376 decessi - infoitinterno : Covid Italia, bollettino oggi 9 marzo 2021: 19.749 casi e 376 morti

Ecco il nuovo del . Su oltre 14 mila tamponi nel Lazio (+2.672) e oltre 26 mila antigenici per un totale oltre di 40 mila test, si registrano 1.431 casi positivi (+256), 28 i decessi (+6) e +753 i ...Valle d'Aosta Nessun nuovo decesso e 8 nuovi contagi da19 in Valle D'Aosta. E quanto rileva ildi aggiornamento sanitario della Regione. Da inizio pandemia i casi positivi sono 8159,...(Adnkronos) - Sono 19.749 i contagi da coronavirus in Italia oggi, martedì 9 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato ...Tutti guardano ai vaccini, anche il Cts che chiede di "estenderli il più possibile": oggi anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto una dose del siero anti Covid di Moderna.