“Costretta ad abortire”. Vittima di un fidanzato violento, la campionessa italiana rivela il suo dramma. “E ho amato una donna” (Di martedì 9 marzo 2021) “Credo di averla scampata. Sono sopravvissuta, alla violenza maschile. Forse lui mi avrebbe sfigurata, forse sarei finita nel lungo elenco delle donne vittime di un rapporto sbagliato. Invece sono qui, perché ho detto basta, grazie anche ad una madre che mi è stata vicina, non solo quando lui con un pugno mi ha spaccato il labbro”. “E sono rimasta incinta dello stesso fidanzato geloso e manesco, che mi aveva allontanato anche dalla scherma. Ho interrotto la gravidanza, cercando di cancellare quel momento. Ne ho parlato con pochissime persone, ma il dolore lo provi comunque, mi ha fatto molto male, è un pensiero che torna”. Inizia così la lunga confessione della campionessa olimpica lasciata in esclusiva a Repubblica. Un’anticipazione di quello che sarà all’interno del suo libro “Giù la maschera. Confessioni di una campionessa ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 marzo 2021) “Credo di averla scampata. Sono sopravvissuta, alla violenza maschile. Forse lui mi avrebbe sfigurata, forse sarei finita nel lungo elenco delle donne vittime di un rapporto sbagliato. Invece sono qui, perché ho detto basta, grazie anche ad una madre che mi è stata vicina, non solo quando lui con un pugno mi ha spaccato il labbro”. “E sono rimasta incinta dello stessogeloso e manesco, che mi aveva allontanato anche dalla scherma. Ho interrotto la gravidanza, cercando di cancellare quel momento. Ne ho parlato con pochissime persone, ma il dolore lo provi comunque, mi ha fatto molto male, è un pensiero che torna”. Inizia così la lunga confessione dellaolimpica lasciata in esclusiva a Repubblica. Un’anticipazione di quello che sarà all’interno del suo libro “Giù la maschera. Confessioni di una...

Advertising

Clap2_0 : @UAAR_it Ma per favore cosa c'entra l'aborto con la festa della donna. Una donna si sente più donna quando è amata… - gossipnewitalia : L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Megghi Galo, rivela di aver dovuto prendere una scelta molto sofferta, quell… - simosim27051969 : RT @MastriTina: Senza quella brutta malattia che è il femminismo, oggi non potresti divorziare, abortire, accedere alla contraccezione, pot… - legenrehumain : RT @MastriTina: Senza quella brutta malattia che è il femminismo, oggi non potresti divorziare, abortire, accedere alla contraccezione, pot… - MastriTina : Senza quella brutta malattia che è il femminismo, oggi non potresti divorziare, abortire, accedere alla contraccezi… -