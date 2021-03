Cosa pensava il Santo Frate di Pietrelcina sulla contraccezione? (Di martedì 9 marzo 2021) Un fedele rivolge una domanda particolare su quello che era il pensiero di padre Pio sull’uso della contraccezione. Alcuni quesiti che interrogano un fedele, tra cui capire Cosa pensava Padre Pio da Pietrelcina in merito alla contraccezione. Il fedele si rivolge al sacerdote Una domanda, anzi due, sono state poste a Padre Angelo da un fedele: “Avrei L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 9 marzo 2021) Un fedele rivolge una domanda particolare su quello che era il pensiero di padre Pio sull’uso della. Alcuni quesiti che interrogano un fedele, tra cui capirePadre Pio dain merito alla. Il fedele si rivolge al sacerdote Una domanda, anzi due, sono state poste a Padre Angelo da un fedele: “Avrei L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Lucia39134555 : RT @GabrieleIuvina1: Vi rendete conto che a distanza di 1 anno non abbiamo ancora un piano vaccinale degno di questo nome? Questa è l'Ital… - enanias : RT @GabrieleIuvina1: Vi rendete conto che a distanza di 1 anno non abbiamo ancora un piano vaccinale degno di questo nome? Questa è l'Ital… - Nmarru : RT @GabrieleIuvina1: Vi rendete conto che a distanza di 1 anno non abbiamo ancora un piano vaccinale degno di questo nome? Questa è l'Ital… - diegoANDtweet : @Klau662 @PBerizzi @repubblica E chissà cosa pensava Pillon di Renato Zero. - AndreaMattera1 : RT @GabrieleIuvina1: Vi rendete conto che a distanza di 1 anno non abbiamo ancora un piano vaccinale degno di questo nome? Questa è l'Ital… -