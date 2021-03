Cosa ha detto Barbara Palombelli a Sanremo su Luigi Tenco: la reazione della famiglia (Di martedì 9 marzo 2021) La giornalista Barbara Palombelli ha portato sul palco del Festival di Sanremo un monologo nel quale ha fatto riferimento al cantautore Luigi Tenco. La famiglia dell’artista non ha accettato di buon grado il riferimento che la giornalista ha fatto in memoria di Luigi Tenco e ha versato il rancore verso la Palombelli in una lettera pubblicata sui social. Luigi Tenco morte la risposta della famiglia La giornalista ha citato l’episodio della morte di Luigi Tenco. “Pensate che Luigi Tenco proprio qui giocando con una pistola ha trovato la morte”. Parole che i familiari di ... Leggi su urbanpost (Di martedì 9 marzo 2021) La giornalistaha portato sul palco del Festival diun monologo nel quale ha fatto riferimento al cantautore. Ladell’artista non ha accettato di buon grado il riferimento che la giornalista ha fatto in memoria die ha versato il rancore verso lain una lettera pubblicata sui social.morte la rispostaLa giornalista ha citato l’episodiomorte di. “Pensate cheproprio qui giocando con una pistola ha trovato la morte”. Parole che i familiari di ...

Advertising

borghi_claudio : Neanche da dire che Giorgetti non deve certo chiedere a me chi prendere come consulente (a titolo gratuito) quindi… - borghi_claudio : @Sbiriguda3 @aphrodya1 Guardi che nel dibattito sulla fiducia Draghi ha detto una cosa, io gli ho risposto che non… - borghi_claudio : @ldv_ldv @V__A__L__E__ @p3r4zzett1 @ci_cinicamente Mi dica, cosa non capisce di quanto detto da questo noto giornal… - lgbtcarm : mia cugina: le sue sopracciglia non mi piacciono io: *silenzio* lei: sì, so che non c'è cosa di lei che non ti piac… - ManuQ24916888 : RT @Fra__j: ??La FDA ha autorizzato l'uso del vaccino in via di emergenza ma non ha approvato nessun vaccino. Nessun vaccino è approvato per… -