Cosa faranno insieme al centro Calenda | Cottarelli e Della Vedova

Leggi su formiche

(Di martedì 9 marzo 2021) L’effetto di Mario Draghi sulla politica italiana si fa sentire anche al. E’ di queste ore la notizia di un primo tentativo di ricostituzione dell’area liberal-democratica e riformista con la nascita di quello che è stato chiamato Comitato programma per l’Italia che sarà presentato domani in conferenza stampa. Lo presiederà l’economista Carlo(qui la sua ultima intervista a Formiche.net) che ne ha parlato per la prima volta domenica scorsa ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Ma chi ne farà parte? E con quali obiettivi? Per il momento pare potersi dire che si concentrerà sull’elaborazione di contenuti e di proposte per affrontare questa nuova fase che si è appena aperta ma nel medio termine non è affatto escluso che possa condurre a qualdi più, alla nascita di un soggetto politico in qualche modo unitario. ...