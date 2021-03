Corsport: “Per il rinnovo il Napoli offre a Insigne 2,5 milioni, ossia un ingaggio ridotto del 40%» (Di martedì 9 marzo 2021) Il Corriere dello Sport, a firma Fabio Mandarini, offre un aggiornamento della situazione contrattuale tra il Napoli e Insigne. Il contratto del capitano scade nel 2022 cioè il prossimo anno. La trattativa per il rinnovo è ancora in una fase di stallo e il motiva lo svela il quotidiano. Oggi Insigne guadagna 4 milioni netti a stagione. L’offerta del Napoli per un ipotetico futuro quadriennale è di 2,5 a stagione, ossia un contratto con una riduzione dell’ingaggio di poco meno del 40%. Ovviamente non c’è accordo tra le parti. Aggiunge il Corsport che l’agente di Insigne e il club si sono aggiornati a fine stagione. Magari col raggiungimento della Champions l’offerta del club potrebbe ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 marzo 2021) Il Corriere dello Sport, a firma Fabio Mandarini,un aggiornamento della situazione contrattuale tra il. Il contratto del capitano scade nel 2022 cioè il prossimo anno. La trattativa per ilè ancora in una fase di stallo e il motiva lo svela il quotidiano. Oggiguadagna 4netti a stagione. L’offerta delper un ipotetico futuro quadriennale è di 2,5 a stagione,un contratto con una riduzione dell’di poco meno del 40%. Ovviamente non c’è accordo tra le parti. Aggiunge ilche l’agente die il club si sono aggiornati a fine stagione. Magari col raggiungimento della Champions l’offerta del club potrebbe ...

