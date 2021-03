Advertising

napolista : CorSport: Ghoulam in lacrime, domenica ha capito subito di essersi rotto il crociato Il terzino ha intuito immedia… - CorSport : Il #Napoli perde #Ghoulam: rottura del legamento #crociato - CalcioNapoli24 : - CalcioNapoli24 : - phierpez : CorSport - Ghoulam dovrà nuovamente rimanere ai box, il Napoli è in ansia per le condizioni del terzino… -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport Ghoulam

CalcioNapoli24

Il giornalista del Corriere dello Sport Fabio Mandarini è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ' Calcio Napoli 24 Live ' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre)...Ultimissime notizie Napoli . Faouziè uscito al 22' del primo tempo della sfida di Serie A tra Napoli e Bologna per un problema al ginocchio. InfortunioCome riporta il comunicato apparso sul sito ufficiale del club di De Laurentiis : Nelle ultime stagioni a Napoli, l'algerino non ha disputato molte gare ed è stato costretto a rimanere fuori a ...Contro il Bologna di nuovo Mertens centravanti, Osimhen in panchina. Rientrano Ospina, Ghoulam e Koulibaly, In mediana Fabian e Demme ...Su corriere dello sport: La Juve non molla e ribalta la Lazio. Il gol di Rabiot e la doppietta di Morata dopo il vantaggio di Correa (3-1). Martedì il Porto. Rino ha il ...