Corruzione nelle gare di appalto, arrestato il sindaco di San Vincenzo (Livorno) (Di martedì 9 marzo 2021) Il sindaco di San Vincenzo (Livorno) è stato arrestato. Con lui finiti in manette anche due imprenditori. ROMA – Il sindaco di San Vincenzo (Livorno) è stato arrestato con l'accusa di atto contrario ai doveri d'ufficio nell'ambito delle gare di appalto. Il blitz della Guardia Finanza, come riportato da La Repubblica, è scattato nelle prime ore di martedì 9 marzo. Oltre al primo cittadino, ai domiciliari sono finiti due imprenditori. Altre venti persone, invece, sono state iscritte sul registro degli indagati per abusi edilizi, falso in atto pubblico, Corruzione e appalti truccati. Secondo quanto scoperto dalle indagini, il sindaco assecondava le richieste degli ...

