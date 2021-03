Coronavirus, ultimi dati: in Italia 19.749 nuovi casi e 376 vittime. Record di ingressi in terapia intensiva: 278 (Di martedì 9 marzo 2021) Il bollettino del ministero della Salute. La percentuale di positivi rispetto ai tamponi è del 5,7%, in calo rispetto al 7,5% di ieri. Lunedì sono state somministrate 160.530 dosi di vaccino, in crescita del 18% rispetto al lunedì precedente Leggi su ilsole24ore (Di martedì 9 marzo 2021) Il bollettino del ministero della Salute. La percentuale di positivi rispetto ai tamponi è del 5,7%, in calo rispetto al 7,5% di ieri. Lunedì sono state somministrate 160.530 dosi di vaccino, in crescita del 18% rispetto al lunedì precedente

