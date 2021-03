Coronavirus, superate le 700 mila vittime in America Latina. In Tunisia le prime dosi di Sputnik V (Di martedì 9 marzo 2021) America Latina EPA/Francisco Guasco Un laboratorio dell’Università di Guadalajara (UDG), Messico.In Europa 876 mila decessi, in Nord America 547 mila Ha superato la soglia dei 700 mila decessi il bilancio del Coronavirus in America Latina e nei Caraibi da inizio pandemia. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Afp, i 34 Paesi della regione hanno registrato 700.022 decessi a fronte di 22.140.444 casi di contagio. Sempre secondo la Afp, in Europa le vittime sono state finora 876.511 (ieri, 8 marzo, l’Italia ha superato i 100 mila decessi), in Nord America 547.986 e in Asia 259.925. March 9, 2021 Come mostra anche il grafico pubblicato su Twitter da Afp, lo Stato più ... Leggi su open.online (Di martedì 9 marzo 2021)EPA/Francisco Guasco Un laboratorio dell’Università di Guadalajara (UDG), Messico.In Europa 876decessi, in Nord547Ha superato la soglia dei 700decessi il bilancio deline nei Caraibi da inizio pandemia. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Afp, i 34 Paesi della regione hanno registrato 700.022 decessi a fronte di 22.140.444 casi di contagio. Sempre secondo la Afp, in Europa lesono state finora 876.511 (ieri, 8 marzo, l’Italia ha superato i 100decessi), in Nord547.986 e in Asia 259.925. March 9, 2021 Come mostra anche il grafico pubblicato su Twitter da Afp, lo Stato più ...

