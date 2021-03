Coronavirus Sicilia, il bollettino del 9 marzo 2021: 595 nuovi casi, tasso di positività al 2,6 % (Di martedì 9 marzo 2021) Sono 595 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 22.842 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 9 marzo 2021. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono 14.202 di cui 13.425 in isolamento domiciliare, 139.024 i guariti in totale.665 i ricoverati in ospedale, 112 in terapia intensiva. Sono 18 le nuove vittime da Covid-19. Il tasso di positività adesso è al 2,6 %, in lieve calo rispetto a ieri (-01%)I casi città per città.Palermo 295, Catania 106, Messina e Siracusa 44, Trapani 14, Ragusa 30, Caltanissetta 25, Agrigento 36, Enna 1. Leggi su mediagol (Di martedì 9 marzo 2021) Sono 595 icontagi registrati insu 22.842 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 9. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono 14.202 di cui 13.425 in isolamento domiciliare, 139.024 i guariti in totale.665 i ricoverati in ospedale, 112 in terapia intensiva. Sono 18 le nuove vittime da Covid-19. Ildiadesso è al 2,6 %, in lieve calo rispetto a ieri (-01%)Icittà per città.Palermo 295, Catania 106, Messina e Siracusa 44, Trapani 14, Ragusa 30, Caltanissetta 25, Agrigento 36, Enna 1.

Advertising

ilSicilia : #CoronavirusSicilia #bollettino Coronavirus: aumentano a 595 i nuovi positivi in Sicilia, 18 i morti… - Scomunicando : CORONAVIRUS – Sono 595 i nuovi casi positivi oggi in Sicilia - Mediagol : #Coronavirus Sicilia, il bollettino del 9 marzo 2021: 595 nuovi casi, tasso di positività al 2,6 % - tempostretto : Un nuovo articolo: (Coronavirus, 595 nuovi casi (8.1 % dei tamponi) in Sicilia di cui 44 a Messina) è stato pubblic… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Sicilia #Coronavirus #Covid_19 -