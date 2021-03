Coronavirus | Sergio Mattarella si è vaccinato allo Spallanzani di Roma

Advertising

Tino44588447 : RT @ilriformista: Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella all'Istituto per la cura delle malattie infettive Lazzaro Spallanzani a… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Il presidente della Repubblica è all'ospedale Spallanzani di Roma dove sarà sottoposto alla vaccinazione anti Covid. Sergio Ma… - IlNuovoTorrazzo : Coronavirus: il presidente Sergio Mattarella si è sottoposto a vaccinazione - Marilenapas : RT @RaiNews: Il presidente della Repubblica è all'ospedale Spallanzani di Roma dove sarà sottoposto alla vaccinazione anti Covid. Sergio Ma… - ilriformista : Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella all'Istituto per la cura delle malattie infettive Lazzaro Spallan… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sergio

Ill'ha attaccato in modo cattivo, come cattiva è stata la seconda ondata sporca della ... come lo chiamavano molti, per essere stato sempre vicino all'allevamento diCarfagna e pere ......di un cittadino e i risultati dei test per ilche ha effettuato. Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi Ore 06.30 " Oggi Mattarella si vaccina allo Spallanzani "..."Non ha saltato nessuna procedura: dalla prenotazione alla firma del consenso informato, anamnesi, vaccinazione e osservazione - sottolinea Vaia - Ha salutato e ringraziato gli operatori ed è andato v ...“Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, essendo in corso a Roma la campagna di vaccinazione per coloro che sono nati negli anni 1941 e precedenti, si è sottoposto questa mattina alla vacci ...