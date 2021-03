Coronavirus, ricoverato noto campione di nuoto (Di martedì 9 marzo 2021) L’ex nuotatore Giorgio Lamberti è stato ricoverato per covid all’ospedale di Brescia: “Questa è la mia vasca più complicata”. Covid, ricoverato l’ex nuotatore Giorgio Lamberti: “Mai mollare” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 9 marzo 2021) L’ex nuotatore Giorgio Lamberti è statoper covid all’ospedale di Brescia: “Questa è la mia vasca più complicata”. Covid,l’ex nuotatore Giorgio Lamberti: “Mai mollare” su Notizie.it.

Advertising

Giordan85377483 : RT @Nuotomania: Questionedistile - #Senzacategoria #coronavirus #Lamberti Lamberti in ospedale causa virus: Giorgio Lamberti è ricoverato a… - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #coronavirus #Lamberti Lamberti in ospedale causa virus: Giorgio Lamberti è rico… - FuturaTorino : ?? 'La prima vittima era stata registrata il 21 febbraio 2020: era il pensionato settantasettenne Adriano Trevisan,… - Sgommato : @Vivdali @DiegoFusaro Anche lui la pensava come te: - Sgommato : @RobMacCready @DiegoFusaro Anche lui credeva si aver ragione: -