Coronavirus | Rezza | Ritorno alla normalità in 7-15 mesi con 240mila vaccini al giorno

Advertising

LucaSalvarani11 : Ah sì? - Euro_comunica : Commento del prof. Giovanni Rezza sul report del monitoraggio settimanale Covid-19 #COVID #monitor… - Ultron65 : RT @tempoweb: Allarme contagi, Rt sopra 1. Campania rossa, Veneto e Friuli arancioni #Rt #contagi #Covid19 #coronavirus #monitoraggio #ilte… - Ciribini : RT @EmMicucci: #Coronavirus #Scuola #Rezza: Aumentano i casi in età scolare, però difficile capire se ci si infetta dentro o fuori scuola - infoitinterno : Coronavirus, la conferenza stampa sull’andamento dell’epidemia: la diretta con Brusaferro e Rezza -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Rezza

Gazzetta del Sud

... che mostra lo stato vaccinale di un cittadino e i risultati dei test per ilche ha ...la circolare del ministero della Salute firmata dal direttore generale della prevenzione Giannie ...Lo prevede la circolare del ministero della Salute firmata dal direttore generale della prevenzione Giannie pubblicata oggi. Il vaccino potrà quindi essere somministrato a tutti i soggetti ...ROMA - L’andamento a macchia di leopardo delle regioni nello stabilire le diverse priorità nelle categorie da vaccinare ha aperto un dibattito in cui i Medici di Medicina Generale, le prime sentinelle ...Ricomincia da tre la prenotazione dei vaccini nel Lazio. Per ora non riguarderà più né i 55enni, né i 65enni annunciati ...