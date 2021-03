Coronavirus | parte in ritardo Johnson&Johnson | a rischio le 55 milioni di dosi per l’Europa Cina primo Paese a lanciare il passaporto vaccinale

Leggi su open.online

(Di martedì 9 marzo 2021) UNIONE EUROPEA ANSA Johnson & Johnson, vaccini anti Covid. L’Unione europea potrebbe non ricevere in tempo le 55didi vaccino contro ilpattuite con la Johnson&Johnson per il secondo trimestre dell’anno. La società farmaceutica ha infatti fatto sapere che potrebbero presentarsi problemi di approvvigionamento che potrebbero complicare i piani. La notizia è stata riferita dall’agenzia Reuters che ha citato fonti interno all’Unione: la scorsa settimana l’azienda farmaceutica ha dichiarato di avere problemi nel reperimento dei componenti del vaccino. Il vaccino di J&J, che richiede una sola dose, dovrebbe essere approvato l’11 marzo dall’Ema. L’azienda si è impegnata a fornire 200diall’Unione europea per il 2021. La società ha fatto sapere che ...