Coronavirus | l’Italia produrrà il vaccino russo Sputnik V È il primo Paese in Europa

(Di martedì 9 marzo 2021) Le trattative sarebbero iniziate mesi fa. Ora la notizia dell’accordo concluso è arrivata: ilanti CovidV, verrà prodotto in Italia a partire dal prossimo luglio 2021. Ad annunciarlo è la Camera di Commercio italo-russa che attraverso un comunicato stampa sul sito fornisce i dettagli di un’intesa trovata tra il fondo governativoe la società italiana Adienne Pharma&Biotech. 10 milioni di dosi entro fine 2021 «Nelle scorse ore l’amministratore delegato Kirill Dmitriev del Russian Direct Investment Fund (RDIF) ha confermato di aver raggiunto un accordo con l’azienda ADIENNE Pharma&Biotech per la produzione delloV in Italia, siglando ilcontratto europeo per la produzione locale del». La nota ufficiale ...