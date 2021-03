Coronavirus | Liliana Segre | “Piango per gli anziani morti soli nelle Rsa Il vaccino è l’unica arma contro questa guerra feroce”

(Di martedì 9 marzo 2021) Una cifra “spaventosa” e che lascia “sbalorditi”, soprattutto perché “le vittime disono state causate da un nemico invisibile”. La senatrice a vita, sopravvissuta ad Auschwitz, è “attonita” di fronte al fatto che il numero dei decessi causati dalnel nostro Paese ha superato quota 100mila da inizio pandemia. “Io sono una persona normale, una cittadina come gli altri. Cosa posso dire di sensato davanti a un numero così impressionante?”, dice a Repubblica, ripercorrendo le tappe dell’emergenza sanitaria. Il momento peggiore, racconta, è stato quello della stragecase di riposo. “Io ho la fortuna di poter vivere a casa mia, ma il mio pensiero pieno di angoscia è andato spesso a quella moltitudine di miei coetanei ...

Parla di Covid come di una 'moderna guerra mondiale'Segre, 'attonita' davanti al bilancio della pandemia diche supera la soglia delle 100mila vittime. 'Una tappa spaventosa' dice la senatrice a vita in un'intervista alla Repubblica ...- spiega la comandante della Polizia Locale,Rovaldi - . Pertanto invitiamo tutti i cittadini, data la situazione attuale, al rispetto delle regole della zona rossa. Ricordo che l'attività ...La senatrice a vita sottolinea con stupore “l’incapacità assoluta del mondo di affrontare e di sconfiggere questo nemico invisibile e feroce" ...Le lettere aperte dei piccoli alunni della scuola “Giulio Rodinò” di Ercolano, in provincia di Napoli. “Vergognatevi, vandali”.