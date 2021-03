Coronavirus | la Cina lancia il passaporto vaccinale È il primo Paese al mondo

(Di martedì 9 marzo 2021)EPA/ALEX PLAVEVSKI Misurazione della temperatura nella provincia di Guangdong inIl certificato faciliterà i viaggi oltre confine Un certificato, in forma digitale o cartacea, sarà lo strumento adottato per la prima volta income prova della propria vaczione anti Covid-19. Disponibile per tutti i cittadini cinesi che lo richiederanno, ilvacle verrà distribuito dalla piattaforma WeChat con lo scopo di «aiutare a promuovere la ripresa economica mondiale e a facilitarne i viaggi oltre confine». A spiegare la decisione è stato il ministro degli esteri di Pechino Wang Yi. Laè ilalre il tanto discusso...

La Cina è il primo Paese al mondo a emettere un passaporto vaccinale che attesta l'immunizzazione per il Covid-19. Si tratta di un certificato, digitale o cartaceo, che mostra lo stato vaccinale di un cittadino e i risultati dei test per il coronavirus.