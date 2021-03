Coronavirus | la Cina è il primo paese a lanciare il passaporto vaccinale

Advertising

sole24ore : Coronavirus, oggi: Usa, cala il numero delle vittime giornaliere. Cina verso il passaporto vaccinale… - gigibeltrame : Coronavirus, la Cina lancia il primo passaporto vaccinale #digilosofia - Corriere : RT @MorosiSilvia: Mattarella si vaccina oggi allo Spallanzani. La Cina primo Paese a varare il passaporto vaccinale - Tutti gli aggiornamen… - ilpostdice : @ilpostdice 'presso il Centro del sangue di Wuhan. Analisi sierologiche potrebbero aiutare a stimare la prevalenza… - Maxbrak : RT @busettodavide: Gli #USA di @JoeBiden rispondono picche a qualunque proposta di collaborazione per fronteggiare la pandemia. Intanto dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Cina

Il Sole 24 ORE

La rivista Nature ha messo insieme le molte cose che ancora non sappiamo su come andarono le cose a Wuhan più di un anno ...laa lanciare il primo passaporto vaccinale , con un programma appena attivato per consentire ai cittadini cinesi di viaggiare. Si tratta di un certificato digitale che mostra lo status vaccinale ...La Cina è il primo Paese al mondo a emettere un passaporto vaccinale che attesta l'immunizzazione per il Covid-19. Si tratta di un certificato,... Una delle ricadute dell'autoritarismo incongruente de ...Questo sito utilizza esclusivamente cookie “tecnici”, quali i cookie di navigazione o sessione e quelli analitici. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le imp ...