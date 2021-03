Coronavirus in Toscana: 21 morti, oggi 9 marzo. E 1001 nuovi contagi. Quasi 140mila guariti (Di martedì 9 marzo 2021) Sono 21 i morti per Coronavirus di oggi, 9 marzo, in Toscana: si tratta di 13 uomini e 8 donne con età media di 82 anni. Mentre i nuovi contagiati sono in minimo aumento, una unità in più di ieri. Esattamente 1.001 (963 confermati con tampone molecolare e 38 da test rapido antigenico) con età media di 45 anni (il 17% ha meno di 20 anni, il 20% tra 20 e 39 anni, il 37% tra 40 e 59 anni, il 17% tra 60 e 79 anni, il 9% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 9 marzo 2021) Sono 21 iperdi, 9, in: si tratta di 13 uomini e 8 donne con età media di 82 anni. Mentre iati sono in minimo aumento, una unità in più di ieri. Esattamente 1.001 (963 confermati con tampone molecolare e 38 da test rapido antigenico) con età media di 45 anni (il 17% ha meno di 20 anni, il 20% tra 20 e 39 anni, il 37% tra 40 e 59 anni, il 17% tra 60 e 79 anni, il 9% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

LivornoPress : Covid Toscana: 1001 positivi, 1108 isolati in sorveglianza attiva e 48 ricoverati di cui 7 in terapia intensiva… - f_profili : Coronavirus: 1.001 nuovi casi, età media 45 anni. 21 decessi - FirenzePost : Coronavirus in Toscana: 21 morti, oggi 9 marzo. E 1001 nuovi contagi. Quasi 140mila guariti - SienaFree : Coronavirus: 1.001 nuovi casi in Toscana, 22.157 positivi (+234), 209 in T.I. (+7), 21 deceduti (3 a Siena) - cascinanotizie : ?? Coronavirus, 122 nuovi positivi e 2 decessi a Pisa e provincia ?? La curva dei nuovi contagi resta stabile. In Tos… -