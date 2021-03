Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 9 marzo: i dati alle 17. Ancora boom di casi in Emilia Romagna (Di martedì 9 marzo 2021) Coronavirus in Italia , il bollettino di martedì 9 marzo del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati su Leggo.it a questa pagina. Mentre lo spettro di un nuovo lockdown si fa spazio nel dibattito pubblico, ieri i contagi sono stati oltre 13mila, seppur con il fisiologico calo di tamponi della domenica: ... Leggi su leggo (Di martedì 9 marzo 2021)in, ildidel Ministero della Salute: dopo le 17 isu Leggo.it a questa pagina. Mentre lo spettro di un nuovo lockdown si fa spazio nel dibattito pubblico, ieri i contagi sono stati oltre 13mila, seppur con il fisiologico calo di tamponi della domenica: ...

petergomezblog : L’Italia supera i 100mila decessi da inizio pandemia. Altri 231 ingressi in rianimazione - Corriere : Un anno fa Conte annunciava il lockdown: «L'Italia diventa zona protetta» - Avvenire_Nei : Coronavirus: l'epidemia. Centomila volti nel cuore d'Italia: le loro storie - mayafoxqua_m : RT @sole24ore: Coronavirus, oggi: «Johnson&Johnson non assicura 55 milioni dosi all'Ue». Sputnik sarà prodotto in Italia - antonellaa262 : La donazione fa parte del pacchetto complessivo di assistenza di 60 milioni di dollari approvato dal governo statun… -