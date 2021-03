Coronavirus in Italia | il bollettino del 9 marzo | 19 749 nuovi casi

(Di martedì 9 marzo 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, martedì 92021, registrano 19.749e 376 vittime. Ancora alto il numero deipositivi giornalieri, come il numero dei decessi rispetto a ieri. Tasso di positività ancora al 5,7%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 478.883 con un incremento di 6.350. 278 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 12.999 unità, un numero più basso rispetto al giorno precedente. Ancora alto il numero delle persone in isolamento domiciliare e ancora sopra i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 22.393 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i dati ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

Sono 19.749 i nuovi casi diin. Sale così ad almeno .101.093 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 dall'inizio dell'epidemia. I decessi odierni sono 376 , per un totale di 100.479 ...18.12 Covid, 19.749 nuovi casi e 376 vittime Sono 19.749 i nuovi casi diin, 6mila in più in 24 ore, 3.101.093 da inizio pandemia. 345.336 i tamponi processati, quasi il doppio rispetto i 184.684 di martedì. Il tasso di positività scende dal 7,5 al 5,7%. ...Aggiornato il calendario del campionato Mondiale 2021 della Superbike: 11 gli appuntamenti confermati. Si parte da Aragon il 23 maggio e si termina il 14 novembre in Indonesia. In Italia, a Misano, la ...Sono 376 le vittime nel bollettino diramato dal ministero della Salute. In calo dal 7,5% di ieri al 5,7% di oggi il tasso di positività ...