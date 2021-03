Coronavirus, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è vaccinato allo Spallanzani (Di martedì 9 marzo 2021) Sergio Mattarella si è vaccinato contro il Covid. Il Presidente della Repubblica si è recato presso l’Istituto Spallanzani di Roma per la somministrazione del vaccino. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è vaccinato contro il Covid presso l’Istituto Spallanzani di Roma. Il Capo dello Stato ha raggiunto l’ospedale nella mattinata del 9 marzo e dopo la somministrazione del vaccino è rimasto 15 minuti in ospedale, come da protocollo. Covid, Mattarella si è vaccinato allo Spallanzani “Il Presidente della ... Leggi su newsmondo (Di martedì 9 marzo 2021)si ècontro il Covid. Ilsi è recato presso l’Istitutodi Roma per la somministrazione del vaccino. Ilsi ècontro il Covid presso l’Istitutodi Roma. Il Capo dello Stato ha raggiunto l’ospedale nella mattinata del 9 marzo e dopo la somministrazione del vaccino è rimasto 15 minuti in ospedale, come da protocollo. Covid,si è“Il...

