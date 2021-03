Coronavirus, il bollettino di oggi 9 marzo: 45 morti in Campania, 44 in Emilia, 39 in Puglia. Ecco i nuovi casi Covid e le regioni che ... (Di martedì 9 marzo 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi martedì 9 marzo 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: ... Leggi su today (Di martedì 9 marzo 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenzain Italia neldel ministero della Salute dimartedì 92021. I, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: ...

Advertising

SkyTG24 : Covid Lombardia, A Brescia terapie intensive sature al 90%. DIRETTA - Corriere : In Italia più di 100 mila morti - RegioneER : ??#Coronavirus, l'aggiornamento: ??oltre 40 mila tamponi ??2.040 nuovi positivi di cui 834 asintomatici ??407 guari… - zazoomblog : Coronavirus il bollettino di oggi 9 marzo: 45 morti in Campania 44 in Emilia 39 in Puglia. Ecco i nuovi casi Covid… - rep_bologna : Coronavirus Emilia-Romagna, il bollettino di oggi 9 marzo: 2.429 contagi e 44 morti: anche tre quarantenni [aggiorn… -