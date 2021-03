Advertising

repubblica : ?? Coronavirus, il bollettino del 9 marzo: 19.749 nuovi positivi e 376 decessi nelle ultime 24 ore - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 9 marzo: 19.749 nuovi casi e 376 morti: Nelle ultime 24 ore sono stati processat… - SkyTG24 : Covid Lombardia, A Brescia terapie intensive sature al 90%. DIRETTA - benedetto49 : Coronavirus, il bollettino di oggi 9 marzo: 376 morti e 19.749 contagi. Ecco i nuovi casi Covid e le regioni che ri… - VivInterNews : RT @internewsit: Coronavirus in Italia, bollettino del 9 marzo: tutti i dati aggiornati - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Sono 19.749 (13.902 ieri) i nuovi casi diregistrati in Italia nelle ultime 24 ore e ... Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce ilgiornaliero del ministero della ...Veneto - Sono 1.608 i nuovi contagi dain Veneto secondo ildi oggi, martedì 9 marzo. Registrati inoltre altri 29 morti. A fare il punto sui nuovi casi nella Regione è il ...secondo il nuovo bollettino del ministero della Salute: nelle ultime 24 ore gli ingressi in rianimazione sono stati 278, mai così tanti almeno dal 3 dicembre scorso, ovvero da quando viene diffuso ...Il dato dei ricoveri oggi per #Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un decremento complessivo di 12 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute.