Coronavirus, i dati del 9 marzo: a Monza e Brianza +267 positivi, in Lombardia superati di nuovo i 600 ricoveri in terapia intensiva (Di martedì 9 marzo 2021) Il bollettino della Regione per martedì 9 marzo 2021: sono +267 i nuovi casi in provincia di Monza e Brianza, sono + 4.084 in Lombardia con 47.619 tamponi effettuati e una positività all’8,5%. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 9 marzo 2021) Il bollettino della Regione per martedì 92021: sonoi nuovi casi in provincia di, sono + 4.084 incon 47.619 tamponi effettuati e unatà all’8,5%.

